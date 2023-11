Récital de la Sainte Catherine Salle des fêtes Pazayac, 25 novembre 2023, Pazayac.

Pazayac,Dordogne

Récital avec AlléChante, groupe de 5 chœurs dirigés par Félicie Verbruggen.

Tombola, pâtisseries, boissons. Organisé par l’Antenne du Terrassonnais au profit de la ligue contre le cancer Dordogne.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Salle des fêtes

Pazayac 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Recital with AlléChante, a group of 5 choirs directed by Félicie Verbruggen.

Tombola, pastries, drinks. Organized by l’Antenne du Terrassonnais in aid of the Dordogne League Against Cancer

Recital con AlléChante, grupo de 5 coros dirigido por Félicie Verbruggen.

Rifa, pasteles, bebidas. Organizado por la sección de Terrassonnais en beneficio de la Liga de Dordoña contra el Cáncer

Liederabend mit AlléChante, einer Gruppe von 5 Chören unter der Leitung von Félicie Verbruggen.

Tombola, Gebäck und Getränke. Organisiert von der Antenne Terrassonnais zugunsten der Krebsliga Dordogne

Mise à jour le 2023-11-20 par Vézère Périgord Noir