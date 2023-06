Soirée quine Salle des fêtes Paunat, 7 octobre 2023, Paunat.

Paunat,Dordogne

Soirée Quine à Paunat samedi 7 octobre 2023 à partir de 20h30.

Bourriche et nombreux lots.

Rendez-vous à la salle des fêtes, ouverture dès 19h.

Buvette et petite restauration sur place.

Informations au 07 72 06 66 98.

2023-10-07 à ; fin : 2023-10-07 . .

Salle des fêtes

Paunat 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Quine evening in Paunat Saturday, October 7, 2023 from 8:30pm.

Bourriche and lots of prizes.

Meet at the village hall, opening at 7pm.

Refreshments and snacks on site.

Information on 07 72 06 66 98

Velada Quine en Paunat el sábado 7 de octubre de 2023 a partir de las 20.30 horas.

Bourriche y muchos premios.

Cita en la sala del pueblo, apertura a las 19h.

Refrescos y tentempiés in situ.

Información en el 07 72 06 66 98

Quine-Abend in Paunat Samstag, den 7. Oktober 2023 ab 20:30 Uhr.

Börse und zahlreiche Preise.

Treffpunkt im Festsaal, Öffnung ab 19 Uhr.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Informationen unter 07 72 06 66 98

Mise à jour le 2023-06-24 par OT de Périgueux