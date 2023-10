L’Orchestre de Haute Côte d’Or en Concert Salle des fetes Paul Eluard Montbard, 15 octobre 2023, Montbard.

L’Orchestre de Haute Côte d’Or en Concert Dimanche 15 octobre, 16h00 Salle des fetes Paul Eluard

Ce projet émane d’une rencontre des 4 chefs d’orchestres et présidents des orchestres de Haute Côte d’Or (Chatillon sur Seine, Auxois Morvan, Montbard, Vitteaux). L’idée est de permettre aux musiciens de ces orchestres (200) de partager un moment musical et découvrir le répertoire de chacun.

Ce projet a pour but de promouvoir la pratique musicale des orchestres amateurs de Haute Côte d’Or sur ce territoire rural.

Salle des fetes Paul Eluard place gambetta , 21500 Montbard Montbard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T16:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

