Laser Game à Pauillac Salle des Fêtes Pauillac, 2 décembre 2023, Pauillac.

Pauillac,Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

Mouv’Médoc organise des séances de Laser Game à la salle des Fêtes du Pouyalet, au profit du Téléthon.

Le goûter est offert aux participants.

Sur réservation car les créneaux et le nombre de participants sont limités..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Salle des Fêtes

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Médoc-Vignoble Tourist Office informs you:

Mouv’Médoc is organizing Laser Game sessions at the Salle des Fêtes du Pouyalet, in aid of the Telethon.

Snacks are provided for participants.

Reservations required, as slots and numbers are limited.

La Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble le informa:

Mouv’Médoc organiza sesiones de Laser Game en la Salle des Fêtes de Pouyalet, a beneficio del Telethon.

Se ofrecerá un tentempié a los participantes.

Se ruega reservar con antelación, ya que las plazas y el número de participantes son limitados.

Das Fremdenverkehrsamt Médoc-Vignoble informiert Sie :

Mouv’Médoc organisiert im Festsaal von Pouyalet Laser-Game-Sitzungen zugunsten des Telethon.

Den Teilnehmern wird ein Snack angeboten.

Nur mit Reservierung, da die Zeitfenster und die Teilnehmerzahl begrenzt sind.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Médoc-Vignoble