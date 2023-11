Bal Folk salle des fêtes, Passenans (39) Bal Folk salle des fêtes, Passenans (39), 3 février 2024, . Bal Folk Samedi 3 février 2024, 20h30 salle des fêtes, Passenans (39) 24-22-12-10-gratuit moins 16 ans 14h – 17h Atelier Danse 19h à 20h30 Fondue Géante 20h45 à 1H Bal avec : Soufflets de Bises Balabul source : événement Bal Folk publié sur AgendaTrad salle des fêtes, Passenans (39) 108, Rue de la Liberté

