10€ / 7 €/stage 5€

avec Fred Sonnery salle des fêtes, Passenans (39) 108, Rue de la Liberté salle des fêtes, 39230 Passenans, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/38470 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Stage Danse 14H à 17 H Repas 19H-21H Bal 21H 1ere partie (info à venir) 22H Fred Sonnery Dans la soirée : on se retrouve autour de la galette des rois géante Info 06 81 45 51 58 source : événement Bal Folk des Rois publié sur AgendaTrad

Lieu salle des fêtes, Passenans (39) Adresse 108, Rue de la Liberté salle des fêtes, 39230 Passenans, France

