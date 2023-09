Concert caritatif à Parnac Salle des fêtes Parnac, 15 octobre 2023, Parnac.

Parnac,Lot

ARDS Music viendra interpréter les plus grands titres de Piaf, ainsi que d’autres chansons française pour soutenir les Restos du Cœur. L’entrée se fera en échange de dons en nature (produits alimentaires).

2023-10-15 15:00:00 fin : 2023-10-15 . EUR.

Salle des fêtes

Parnac 46140 Lot Occitanie



ARDS Music will be performing Piaf’s greatest hits, as well as other French songs in support of Restos du C?ur. Admission will be in exchange for in-kind donations (food products)

La ARDS Music interpretará los grandes éxitos de Piaf, así como otras canciones francesas, a beneficio de los Restos du Cœur. La entrada será a cambio de donativos en especie (productos alimenticios)

ARDS Music wird die größten Titel von Piaf und andere französische Lieder spielen, um die Restos du C?ur zu unterstützen. Der Eintritt wird gegen Sachspenden (Lebensmittel) gewährt

Mise à jour le 2023-09-20 par OT CVL Vignoble