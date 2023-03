Familles en Jeu Salle des Fêtes Parentis-en-Born Parentis-en-Born Catégories d’Évènement: Landes

Parentis-en-Born

Familles en Jeu Salle des Fêtes, 20 avril 2023, Parentis-en-Born Parentis-en-Born. Familles en Jeu EUR 11 Avenue Léopold Darmuzey Salle des Fêtes Parentis-en-Born Landes Salle des Fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey

2023-04-20 – 2023-04-20

Salle des Fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey

Parentis-en-Born

Landes Parentis-en-Born . EUR 0 0 Partagez des moments conviviaux autour du jeu avec “Familles en Jeu”. Le Pôle Petite Enfance vous propose une animation 100% ludique et conviviale avec “Familles en Jeu” à la salle des Fêtes. Partagez des moments de fous rires, des duels de stratégie ou des parties de construction avec “Familles en Jeu” ! Benoît d’As2pik vous accompagnera dans la découverte de jeux de sociétés originaux (jeux de plateau, jeux mémo, etc). Deux rendez-vous sont proposés : • Le matin, de 9h30 à 11h30, pour les 0-6 ans : matinée ludique avec divers jeux pour les plus petits (jeux de société, manipulations, parcours…). • L’après-midi, de 14h à 17h : des jeux pour tous et pour tous les âges, venez partager un moment convivial en famille. L’entrée est libre et ouverte à tous. Partagez des moments conviviaux autour du jeu avec “Familles en Jeu”. Le Pôle Petite Enfance vous propose une animation 100% ludique et conviviale avec “Familles en Jeu” à la salle des Fêtes. Partagez des moments de fous rires, des duels de stratégie ou des parties de construction avec “Familles en Jeu” ! Benoît d’As2pik vous accompagnera dans la découverte de jeux de sociétés originaux (jeux de plateau, jeux mémo, etc). Deux rendez-vous sont proposés : • Le matin, de 9h30 à 11h30, pour les 0-6 ans : matinée ludique avec divers jeux pour les plus petits (jeux de société, manipulations, parcours…). • L’après-midi, de 14h à 17h : des jeux pour tous et pour tous les âges, venez partager un moment convivial en famille. L’entrée est libre et ouverte à tous. Ville de Parentis-en-Born Ville de Parentis-en-Born

Salle des Fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Parentis-en-Born Autres Lieu Parentis-en-Born Adresse Parentis-en-Born Landes Salle des Fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey Ville Parentis-en-Born Parentis-en-Born Departement Landes Tarif EUR Lieu Ville Salle des Fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born

Parentis-en-Born Parentis-en-Born Parentis-en-Born Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parentis-en-born parentis-en-born/

Familles en Jeu Salle des Fêtes 2023-04-20 was last modified: by Familles en Jeu Salle des Fêtes Parentis-en-Born 20 avril 2023 11 avenue Léopold Darmuzey Salle des Fêtes Parentis-en-Born Landes Landes Parentis-en-Born Salle des Fêtes Parentis-en-Born

Parentis-en-Born Parentis-en-Born Landes