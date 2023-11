Bal Trad Salle des fêtes Pardies, 18 novembre 2023, Pardies.

Pardies,Pyrénées-Atlantiques

Avec Crestian Josuèr : Accordéon, tambourin et flûte.

Frédéric Cavallin : percussions.

Yoann Bruzou : Violon et chants.

Démonstration de danses de bâton par Lo Paulotiau..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Salle des fêtes

Pardies 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With Crestian Josuèr : Accordion, tambourine and flute.

Frédéric Cavallin: percussion.

Yoann Bruzou: violin and vocals.

Demonstration of stick dances by Lo Paulotiau.

Con Crestian Josuèr : Acordeón, pandereta y flauta.

Frédéric Cavallin: percusión.

Yoann Bruzou: violín y voz.

Demostración de danzas de palos a cargo de Lo Paulotiau.

Mit Crestian Josuèr : Akkordeon, Tamburin und Flöte.

Frédéric Cavallin: Perkussion.

Yoann Bruzou: Violine und Gesang.

Vorführung von Stocktänzen durch Lo Paulotiau.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Coeur de Béarn