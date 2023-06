Initiation au Krav Maga SALLE DES FÊTES Oyré Oyré Catégories d’Évènement: Oyré

Vienne Initiation au Krav Maga SALLE DES FÊTES Oyré, 9 juin 2023, Oyré. Initiation au Krav Maga Vendredi 9 juin, 19h30 SALLE DES FÊTES 7 euros (par personne) réservé aux femmes adulte et aux jeunes filles de + de 16 ans si elles sont accompagnées d’un adulte. SALLE DES FÊTES 86220 OYRÉ Oyré 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.cdfoyre.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T19:30:00+02:00 – 2023-06-09T21:30:00+02:00

2023-06-09T19:30:00+02:00 – 2023-06-09T21:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Oyré, Vienne Autres Lieu SALLE DES FÊTES Adresse 86220 OYRÉ Ville Oyré Departement Vienne Age min 16 Age max 99 Lieu Ville SALLE DES FÊTES Oyré

SALLE DES FÊTES Oyré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oyre/

Initiation au Krav Maga SALLE DES FÊTES Oyré 2023-06-09 was last modified: by Initiation au Krav Maga SALLE DES FÊTES Oyré SALLE DES FÊTES Oyré 9 juin 2023