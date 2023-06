Projection du film « Journal d’un exil » Salle des fêtes Oyré Oyré Catégories d’Évènement: Oyré

Projection du film « Journal d'un exil » Dimanche 16 octobre 2022, 16h30 Salle des fêtes Entrée gratuite Très beau documentaire

historique qui n’est pas tant éloigné de l’actualité de 2022.

La projection sera suivie par celle d’une vidéo sur l’évocation de

l’exode de 1939, avec la participation d’une centaine de personnes

costumées du village, lors de l’accueil de nos amis Schwerdorffois en

Salle des fêtes 3 route de Leugny 86220 Oyré

