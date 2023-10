Gala dansant – tournée « L’accordéon fait son show » SALLE DES FETES Ouzouer-sur-trezee Catégorie d’Évènement: Ouzouer-sur-trezee Gala dansant – tournée « L’accordéon fait son show » SALLE DES FETES Ouzouer-sur-trezee, 26 novembre 2023, Ouzouer-sur-trezee. Gala dansant – tournée « L’accordéon fait son show » Dimanche 26 novembre, 14h00 SALLE DES FETES La tournée « L’accordéon fait son show » commence à Ferrières-en-Gâtinais le dimanche 26 novembre de 15 h à 22 h à la salle René Larcheron ! Ce gala dansant regroupe Michel Pruvot, Magali Ripoll de l’émission « N’oubliez pas les paroles », Eric Bouvelle et James Lesueur accompagnés par l’orchestre de Karine Girault. Tarif unique avec repas : 38 €(boissons non comprises). Places limitées, uniquement sur réservation. SALLE DES FETES Place de la libération, Ouzouer-sur-trezee Ouzouer-sur-trezee [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 86 74 38 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T14:00:00+01:00 – 2023-11-26T21:00:00+01:00

2023-11-26T14:00:00+01:00 – 2023-11-26T21:00:00+01:00 FMACEN045V50BBJY mairie ferrieres Détails Catégorie d’Évènement: Ouzouer-sur-trezee Autres Lieu SALLE DES FETES Adresse Place de la libération, Ouzouer-sur-trezee Ville Ouzouer-sur-trezee Lieu Ville SALLE DES FETES Ouzouer-sur-trezee latitude longitude 47.670655;2.809973

SALLE DES FETES Ouzouer-sur-trezee https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouzouer-sur-trezee/