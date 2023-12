Randonnée du tourisme vert salle des fêtes Ouzouer-sous-bellegarde Catégorie d’Évènement: Ouzouer-sous-bellegarde Randonnée du tourisme vert salle des fêtes Ouzouer-sous-bellegarde, 7 juillet 2024, Ouzouer-sous-bellegarde. Randonnée du tourisme vert Dimanche 7 juillet 2024, 07h30 salle des fêtes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T07:30:00+02:00 – 2024-07-07T12:30:00+02:00

Fin : 2024-07-07T07:30:00+02:00 – 2024-07-07T12:30:00+02:00 Les Randonneurs ligériens proposent le 7 juillet la randonnée du Tourisme Vert à Beaulieu-sur-Loire, au départ de la salle des fêtes. Les départs se feront de 7 h 30 jusqu’à 10 h. Le café, les ravitaillements et le verre de l’amitié à l’arrivée vous seront offerts. Pensez à vous munir de votre gobelet. salle des fêtes Ouzouer-sous-bellegarde Ouzouer-sous-bellegarde [{« type »: « phone », « value »: « 09 80 58 09 28 »}, {« type »: « email », « value »: « patrick.delaroche6@orange.fr »}] FMACEN045V50BGAZ ottlc Détails Catégorie d’Évènement: Ouzouer-sous-bellegarde Autres Lieu salle des fêtes Adresse Ouzouer-sous-bellegarde Ville Ouzouer-sous-bellegarde Lieu Ville salle des fêtes Ouzouer-sous-bellegarde Latitude 47.99471 Longitude 2.46464 latitude longitude 47.99471;2.46464

