Ciné débat « agriculture et alimentation » salle des fêtes Ouzouer-sous-bellegarde Ouzouer-sous-bellegarde Catégorie d’Évènement: Ouzouer-sous-bellegarde Ciné débat « agriculture et alimentation » salle des fêtes Ouzouer-sous-bellegarde, 15 septembre 2023, Ouzouer-sous-bellegarde. Ciné débat « agriculture et alimentation » Vendredi 15 septembre, 20h00 salle des fêtes Des extraits du film-documentaire « Pensez à demain », d’Olivier Goujon seront visionnés avant de débattre avec le réalisateur bellocéen et les producteurs de la région. Une occasion d’évoquer leurs expériences, de découvrir leurs pratiques dans différents domaines de productions et de se questionner sur l’alimentation de nos territoires. salle des fêtes Ouzouer-sous-bellegarde Ouzouer-sous-bellegarde [{« type »: « email », « value »: « maison-du-terroir@beaulieu-sur-loire.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T20:00:00+02:00 – 2023-09-15T22:30:00+02:00

