Téléthon à Ouainville Salle des fêtes Ouainville, 3 décembre 2023, Ouainville.

Ouainville,Seine-Maritime

Vente de jacinthes en pot + pots et rondelles de bois décoratifs.

Vente de grilles de tombola (lots végétaux)

Vente de pâtisseries, crêpes, café.

De 9h à 13h..

2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 13:00:00. .

Salle des fêtes

Ouainville 76450 Seine-Maritime Normandie



Sale of potted hyacinths + decorative wooden pots and washers.

Sale of tombola tickets (plant prizes)

Sale of pastries, crêpes and coffee.

From 9am to 1pm.

Venta de jacintos en maceta + macetas y discos decorativos de madera.

Venta de boletos de tómbola (premios de plantas)

Venta de bollería, crepes y café.

De 9.00 a 13.00 h.

Verkauf von Hyazinthen in Töpfen + dekorative Töpfe und Holzscheiben.

Verkauf von Tombola-Gittern (pflanzliche Lose)

Verkauf von Gebäck, Crêpes und Kaffee.

Von 9 bis 13 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche