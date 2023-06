Les vendredis en folie Salle des fêtes Oslon Oslon Catégorie d’Évènement: Oslon Les vendredis en folie Salle des fêtes Oslon, 16 juin 2023, Oslon. Les vendredis en folie Vendredi 16 juin, 20h30 Salle des fêtes Oslon. Devant la salle des fêtes ou à l’intérieur.

Musique légère et variée. Salle des fêtes 10 Route de Saint Germain du bois , 71380 Oslon Oslon Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T20:30:00+02:00 – 2023-06-16T21:30:00+02:00

2023-06-16T20:30:00+02:00 – 2023-06-16T21:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Oslon Autres Lieu Salle des fêtes Adresse 10 Route de Saint Germain du bois , 71380 Oslon Ville Oslon Lieu Ville Salle des fêtes Oslon

Salle des fêtes Oslon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oslon/

Les vendredis en folie Salle des fêtes Oslon 2023-06-16 was last modified: by Les vendredis en folie Salle des fêtes Oslon Salle des fêtes Oslon 16 juin 2023