Mondonville Randonnée vélo et pédestre Salle des fêtes Orion Mondonville, 11 juin 2023, Mondonville. Randonnée vélo et pédestre Dimanche 11 juin, 08h00 Salle des fêtes Orion Inscription obligatoire. 1€ pour les 14ans et + / gratuit pour les enfants Au programme : · En vélo : parcours sportif / parcours randonnée / parcours famille (enfants de + de 6 ans) · Nouveauté : parcours pédestre.

Inscription obligatoire : https://www.filvert.toulouse-metropole.fr/inscription.php?action=participant Des animations gratuites seront également présentes durant cette journée festive : animations musicales, animations enfants, dégustation de gaufres et chiropraxie.

Possibilité de restauration sur place (sur inscription) – Menu proposé à 13€

Possibilité de restauration sur place (sur inscription) – Menu proposé à 13€ (pas de CB) Salle des fêtes Orion Mondonville Mondonville 31700 Haute-Garonne Occitanie

2023-06-11T08:00:00+02:00 – 2023-06-11T16:30:00+02:00

