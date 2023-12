« TOC TOC TOC » Spectacle par David Tormena Salle des fêtes Oradour-sur-Vayres, 20 décembre 2023 14:30, Oradour-sur-Vayres.

Oradour-sur-Vayres,Haute-Vienne

On embarque pour 45min d’histoires sortant de la valise magique du conteur, pour rire et s’amuser à crier de peur et de joie ! Pour les enfants à partir de 5 ans..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . .

Salle des fêtes

Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come on board for 45 minutes of stories from the storyteller’s magic suitcase, to laugh and have fun, shouting with fear and joy! For children aged 5 and over.

Nos esperan 45 minutos de historias sacadas de la maleta mágica del cuentacuentos, riéndonos y divirtiéndonos, ¡gritando de miedo y de alegría! Para niños a partir de 5 años.

Man begibt sich an Bord für 45min Geschichten aus dem Zauberkoffer des Erzählers, um zu lachen und sich zu amüsieren, vor Angst und Freude zu schreien! Für Kinder ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Ouest Limousin