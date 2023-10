Cours de sport Salle des Fêtes Oradour-sur-Glane, 12 septembre 2023, Oradour-sur-Glane.

Oradour-sur-Glane,Haute-Vienne

Oradour Fit Gym reprend ses cours le 12 septembre. Au programme du fitness, du renforcement, du cardio training et du stretching, tous les mardis et jeudis de 19h30 à 20h30..

2023-09-12 fin : 2023-09-12 20:30:00. .

Salle des Fêtes

Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Oradour Fit Gym resumes classes on September 12. The program includes fitness, strengthening, cardio training and stretching, every Tuesday and Thursday from 7.30 to 8.30 pm.

Oradour Fit Gym reanuda sus clases el 12 de septiembre. El programa incluye fitness, fortalecimiento, entrenamiento cardiovascular y estiramientos, todos los martes y jueves de 19.30 a 20.30 horas.

Oradour Fit Gym beginnt am 12. September wieder mit seinen Kursen. Auf dem Programm stehen Fitness, Kräftigung, Cardio-Training und Stretching, jeden Dienstag und Donnerstag von 19:30 bis 20:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Porte Océane du Limousin