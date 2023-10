FEST NOZ DU TÉLÉTHON Salle des Fêtes Olivier Hureau La Bernerie-en-Retz, 25 novembre 2023, La Bernerie-en-Retz.

La Bernerie-en-Retz,Loire-Atlantique

Envie de danser? Venez participer à la rencontre festive et dansante entre la Bretagne et la Vendée pour le Fest Noz du téléthon de Kerradan..

Salle des Fêtes Olivier Hureau rue Jeanne D’Arc

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Feel like dancing? Come and join in the festive meeting of Brittany and Vendée for the Kerradan Telethon Fest Noz.

¿Le apetece bailar? Únase a la fiesta y al baile entre Bretaña y la Vendée con motivo del Kerradan Telethon Fest Noz.

Lust zu tanzen? Nehmen Sie teil an der festlichen und tänzerischen Begegnung zwischen der Bretagne und der Vendée beim Fest Noz des Telethon in Kerradan.

