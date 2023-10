DÉJEUNER ET CONCERT EXCEPTIONNELS SOUTIEN AU PEUPLE MAROCAIN Salle des Fêtes Olivier Hureau La Bernerie-en-Retz, 29 octobre 2023, La Bernerie-en-Retz.

La Bernerie-en-Retz,Loire-Atlantique

Pour partager une belle journée! Venez participer aux déjeuner et concert exceptionnels organisés pour soutenir le peuple marocain. .

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . .

Salle des Fêtes Olivier Hureau rue Jeanne d’Arc

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Share a wonderful day! Join us for an exceptional lunch and concert in support of the Moroccan people.

¡Un gran día! Venga y participe en el excepcional almuerzo y concierto organizados en apoyo del pueblo marroquí.

Um einen schönen Tag zu teilen! Nehmen Sie an einem außergewöhnlichen Mittagessen und einem Konzert teil, das zur Unterstützung des marokkanischen Volkes organisiert wird.

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire