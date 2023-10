Fest Noz du Téléthon Salle des Fêtes Olivier Hureau, La Bernerie-en-Retz (44), 25 novembre 2023, .

Fest Noz du Téléthon Samedi 25 novembre, 21h00 Salle des Fêtes Olivier Hureau, La Bernerie-en-Retz (44)

Rencontre festive et dansante entre la Bretagne et la Vendée pour le fest-noz du Téléthon de Kerradan avec Ar Men Du, un groupe du Pays de Redon qui valorise les danses du pays gallo, de Haute et Basse-Bretagne et L’Her Canards Sauvages, un groupe vendéen de la presqu’ile de Noirmoutier composé de 5 musiciens amateurs. Leur musique populaire et festive entraîne un public de tout âge à danser et partager dans une ambiance chaleureuse.

source : événement Fest Noz du Téléthon publié sur AgendaTrad

Salle des Fêtes Olivier Hureau, La Bernerie-en-Retz (44) Rue Jeanne d’Arc

Salle des Fêtes Olivier Hureau, 44760 La Bernerie-en-Retz, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45778 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-26T01:00:00+01:00

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-26T01:00:00+01:00

festnoz festdeiz