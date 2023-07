Réunion Pré-vendanges à Oingt Salle des fêtes oingt Oingt Catégories d’Évènement: Oingt

Rhône Réunion Pré-vendanges à Oingt Salle des fêtes oingt Oingt, 24 juillet 2023, Oingt. Réunion Pré-vendanges à Oingt Lundi 24 juillet, 17h00 Salle des fêtes oingt Pour mieux accompagner ses viticulteurs dans leurs démarches déclaratives d’embauche des salariés, d’informations réglementaires et administratives, la MSA Ain-Rhône reconduit les réunions pré-vendanges:

Le 24 juillet à la salle d’Oingt à partir de 17h30. Soyons tous des relais sur les dates et les lieux des rencontres préalables aux récoltes à venir. Salle des fêtes oingt oingt Oingt 69620 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T17:00:00+02:00 – 2023-07-24T21:30:00+02:00

