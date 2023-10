Les Randonnées du Jeudi Salle des fêtes Notre-Dame-de-Cenilly, 19 septembre 2024, Notre-Dame-de-Cenilly.

Notre-Dame-de-Cenilly,Manche

Randonnée du jeudi. Distance d’environ 10 à 12 km..

2024-09-19 14:00:00 fin : 2024-09-19 . .

Salle des fêtes

Notre-Dame-de-Cenilly 50210 Manche Normandie



Thursday hike. Distance of about 10 to 12 km.

Jueves de excursión. Distancia aproximada de 10 a 12 km.

Wanderung am Donnerstag. Entfernung ca. 10-12 km.

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche