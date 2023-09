[Spectacle] Chez OZ (de 12 mois à 7 ans) Salle des fêtes Notre-Dame-d’Aliermont, 25 octobre 2023, Notre-Dame-d'Aliermont.

Notre-Dame-d’Aliermont,Seine-Maritime

Qui nous accompagnera durant le spectacle ? A vous la pioche !

Belle la coccinelle, Chloé l’araignée ou Lison la papillon? Ce qui est sûr c’est que chacune a une chanson qui lui ressemble.

Une visite hautement interactive en compagnie d’une « météo tourniquette » capable de faire changer le temps, de légumes animés au clair de lune ou encore des animaux farceurs cachés dans le potager d’Oz. On les cherche ensemble !

Du goûter jusqu’au coucher du soleil, nous aurons mille occasions de fredonner gaiement …

Billetterie en ligne (spectacle gratuit) : https://my.weezevent.com/chez-oz.

Salle des fêtes

Notre-Dame-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie



Who will accompany us during the show? It’s up to you!

Belle the ladybug, Chloé the spider or Lison the butterfly? One thing’s for sure: each one has a song to match.

A highly interactive visit in the company of a « weather whirligig » capable of changing the weather, animated vegetables in the moonlight, or the prankster animals hidden in Oz’s vegetable garden. Let’s find them together!

From snack time to sunset, we’ll have a thousand opportunities to hum along …

Online ticketing (free show): https://my.weezevent.com/chez-oz

¿Quién nos acompañará en el espectáculo? Tú decides

¿Belle la mariquita, Chloé la araña o Lison la mariposa? Una cosa es segura: cada una tiene su propia canción.

Una visita muy interactiva en compañía de un « molinete meteorológico » capaz de cambiar el tiempo, verduras animadas a la luz de la luna o los animales bromistas escondidos en el huerto de Oz. ¡Busquémoslos juntos!

Desde la hora de la merienda hasta la puesta de sol, tendremos mil oportunidades de tararear …

Venta de entradas en línea (espectáculo gratuito): https://my.weezevent.com/chez-oz

Wer wird uns während der Show begleiten? An die Hacke!

Belle, der Marienkäfer, Chloé, die Spinne, oder Lison, der Schmetterling? Sicher ist, dass jede ein Lied hat, das ihr ähnelt.

Ein interaktiver Rundgang mit einem « Wetterfrosch », der das Wetter ändern kann, animiertem Gemüse im Mondschein oder auch den Tieren, die sich im Gemüsegarten von Oz verstecken. Wir suchen sie gemeinsam!

Vom Nachmittagssnack bis zum Sonnenuntergang haben wir tausend Gelegenheiten, fröhlich vor uns hin zu summen …

Online-Ticketverkauf (kostenlose Vorstellung): https://my.weezevent.com/chez-oz

