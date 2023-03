Free Folk Quartet Salle des Fêtes | Norroy-le-Veneur Norroy-le-Veneur Catégories d’Évènement: Moselle

Norroy-le-Veneur

Free Folk Quartet Salle des Fêtes | Norroy-le-Veneur, 8 octobre 2023, Norroy-le-Veneur. Free Folk Quartet Dimanche 8 octobre, 14h30 Salle des Fêtes | Norroy-le-Veneur 10,00 € en pré inscription sur le site Bal de la rentrée de l’ASD Venez danser sur les musiques de Free Folk Quartet dimanche après-midi à la salle des fêtes de Norroy le Veneur. Bar et petite réstauration sur place. Salle des Fêtes | Norroy-le-Veneur 27 Rue de Charrau, 57140 Norroy-le-Veneur Norroy-le-Veneur 57140 Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.couarail-norroy.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T14:30:00+02:00 – 2023-10-08T18:30:00+02:00

2023-10-08T14:30:00+02:00 – 2023-10-08T18:30:00+02:00 bal folk

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Norroy-le-Veneur Autres Lieu Salle des Fêtes , Norroy-le-Veneur Adresse 27 Rue de Charrau, 57140 Norroy-le-Veneur Ville Norroy-le-Veneur Departement Moselle Age max 99 Lieu Ville Salle des Fêtes , Norroy-le-Veneur Norroy-le-Veneur

Salle des Fêtes , Norroy-le-Veneur Norroy-le-Veneur Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/norroy-le-veneur/

Free Folk Quartet Salle des Fêtes | Norroy-le-Veneur 2023-10-08 was last modified: by Free Folk Quartet Salle des Fêtes | Norroy-le-Veneur Salle des Fêtes , Norroy-le-Veneur 8 octobre 2023 NORROY LE VENEUR Salle des Fêtes | Norroy-le-Veneur Norroy-le-Veneur

Norroy-le-Veneur Moselle