Des créations métiers d’art pour le cinéma Salle des fêtes, 30 mars 2023, Nontron.

Forts de nos expériences communes et d’une identité affirmée, le Cinéma intercommunal Louis Delluc et le Pôle Expérimental des Métiers d’Art proposent une nouvelle édition des Rencontres Cinéma et Métiers d’Art à Nontron (cinéma et salle des fêtes), en partenariat avec Ciné Passion en Périgord.

Au cœur des Rencontres Cinéma et Métiers d’Art :

L’objectif de ces rencontres est la découverte des savoir-faire et des coulisses du cinéma, des artistes et techniciens qui fabriquent les films et œuvrent dans l’ombre, avec ceux qui créent l’ambiance, l’univers, le décor, l’esthétique cinématographique.

Elles proposent des expositions et des temps d’échange privilégiés autour des métiers du cinéma. C’est l’occasion d’assister à des séances accompagnées d’invités, de profiter de temps d’échanges lors de projections en présence de professionnels du cinéma et des métiers d’art, de découvrir deux expositions.

Les temps forts autour des métiers d’art :

– Jeudi 30 mars : Journée dédiée aux lycéens des métiers d’art. Autour d’un film tourné en Nouvelle-Aquitaine, rencontre avec un chef décorateur et un costumier. Visite des expositions « Des créations métiers d’art pour le cinéma » et « Affiches signées Rysk ».

– Rencontre avec Margaux Memain, cheffe décoratrice du film « Nos cérémonies ». 20h30 : projection du film, suivie d’une rencontre-échange avec Margaux Memain et avec le réalisateur, Simon Rieth.

– « Des créations métiers d’art pour le cinéma »

Exposition du 30 mars au 2 avril. Rencontres, échanges et démonstrations avec les artisans d’art dimanche 2 avril. Ateliers samedi 1er avril.

Le film « The french dispatch » a été tourné en 2018-2019 à Angoulême. Plusieurs professionnels des métiers d’art ont contribués au film en réalisant des objets et éléments de décor. Ils présenteront des maquettes, dessins, essais, photographies témoins de cette expérience et échangeront avec le public. Au cœur des Journées européennes des métiers d’art, ils feront également la démonstration de leur savoir-faire.

Des ateliers pour le grand public : samedi 1er avril (programmation en cours).

Démonstrations des savoir-faire métiers d’art : dimanche 2 avril 14h – 15h, 16h30 – 18h

Rencontres et échanges avec les artisans d’art à propos du film « The french dispatch » : dimanche 2 avril, 15h – 16h

Avec : Camille Picard, le Point Quartz, céramiste ; Caroline Samuel, La Cakoquinerie, maroquinière ; Nathalie Legrand, Atelier Legrand, reliure, dorure, restauration de livres.

Tout le programme sur www.cinepassion-dordogne/nontron et www.metiersdartperigord.fr

Salle des fêtes Place des droits de l'homme, 24300 Nontron Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T20:30:00+02:00 – 2023-03-30T23:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

