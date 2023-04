Bal Duo JeanLo + Muse’n’Folk Salle des fêtes | Nomeny Nomeny Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Bal Duo JeanLo + Muse’n’Folk Salle des fêtes | Nomeny, 6 mai 2023, Nomeny. Bal Duo JeanLo + Muse’n’Folk Samedi 6 mai, 20h00 Salle des fêtes | Nomeny 9,00 €, gratuit pour les – de 11ans MuSe organise son désormais traditionnel bal folk animé par Duo JeanLo.

Les enfants des classes ayant bénéficié d’une initiation à la danse folk sont invités à ouvrir le bal et seront accompagnés par MuSe’n’Folk, groupe éphémère composé de musiciens de l’association.

Ensuite le Duo JeanLo qu’on ne présente plus !

https://www.triojeanlo.com/trio-jeanlo

