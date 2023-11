bal folk salle des fêtes, Noisseville (57) bal folk salle des fêtes, Noisseville (57), 25 novembre 2023, . bal folk Samedi 25 novembre, 20h30 salle des fêtes, Noisseville (57) 10€ Jouer à Noisseville est toujours un grand bonheur pour le Groupe Sans Gain et ses fans, d’autant que l’accueil est toujours exceptionnel et qu’il retrouve en 1ère partie ses amis des Rendez-Vous Folk de Metz. Ce sera aussi l’occasion de proposer quelques nouveautés dont l’enregistrement se sera terminé la veille. En effet le groupe est actuellement en studio pour préparer la sortie de son 14ème album, « d’Est en Ouest », dont la sortie aura lieu lors de son 60ème anniversaire à Ludres, les 18 et 19 mai, avec la participation de Carlos Nunez et Gilles Servat. Evidemment on vous attend nombreux pour cette soirée festive. source : événement bal folk publié sur AgendaTrad salle des fêtes, Noisseville (57) salle des fêtes, 57645 Noisseville, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46473 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Autres
Lieu
salle des fêtes, Noisseville (57)
Adresse
salle des fêtes, 57645 Noisseville, France

