Fête de la Saint-Vincent Salle des fêtes Noaillan, 31 août 2023, Noaillan.

Noaillan,Gironde

JEUDI 31 août :

21h : concours de belote

VENDREDI 01 septembre :

20h : Repas grillade/frites

Soirée karaoké animée par Karaoké Even

SAMEDI 02 septembre :

08h30 : concours de pétanque

19h : repas paella / grillades

21h : concert avec le groupe « Eighties » (spécial années 80)

DIMANCHE 03 septembre :

10h30 : mini-jeux pour enfants (gratuit)

18h : apéritif offert par le comité des fêtes et animé par la banda Les Vasates

19h : escargolade / grillades

22h : spectacle de fontaines nocturnes suivi d’un feu d’artifice

Samedi et dimanche, de 10h30 à 19h : structures gonflables et trampolines gratuits

Fête foraine, buvette et grillades tout le week-end.

2023-08-31 fin : 2023-09-03 . EUR.

Salle des fêtes

Noaillan 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine



THURSDAY August 31 :

9pm: belote competition

FRIDAY September 01 :

8pm: Meal with grilled meat and French fries

Karaoke evening hosted by Karaoké Even

SATURDAY September 02 :

08h30: pétanque competition

7pm: paella/grilled meat meal

9pm: concert by the group « Eighties » (80s special)

SUNDAY, September 03 :

10:30 am: mini-games for children (free)

6pm: aperitif offered by the Comité des fêtes and entertained by the banda Les Vasates

7pm: escargolade / barbecue

10pm: nocturnal fountain show followed by fireworks

Saturday and Sunday, 10.30am to 7pm: free inflatables and trampolines

Funfair, refreshments and barbecues all weekend long

JUEVES 31 de agosto :

21:00 h: concurso de belote

VIERNES 01 septiembre :

20h: barbacoa y patatas fritas

Noche de karaoke a cargo de Karaoké Even

SÁBADO 02 de septiembre :

08h30: competición de petanca

19h00: comida de paella/carne a la brasa

21h: concierto con el grupo « Eighties » (especial años 80)

DOMINGO 03 de septiembre :

10h30: minijuegos para niños (gratuitos)

18:00 h: aperitivo ofrecido por la comisión de fiestas y amenizado por la banda Les Vasates

19 h: escargolada / barbacoas

22:00 h: espectáculo nocturno de fuentes seguido de fuegos artificiales

Sábado y domingo, de 10.30 a 19.00 h: hinchables y camas elásticas gratuitas

Parque de atracciones, chiringuitos y barbacoas durante todo el fin de semana

DONNERSTAG, 31. August :

21 Uhr: Belote-Wettbewerb

FREITAG, 01. September :

20h : Grillen/Pommes frites-Essen

Karaoke-Abend unter der Leitung von Karaoké Even

SAMSTAG, 02. September :

08.30 Uhr: Boule-Wettbewerb

19 Uhr: Paella-Essen/Grillen

21 Uhr: Konzert mit der Gruppe « Eighties » (speziell für die 80er Jahre)

SONNTAG, 03. September :

10:30 Uhr: Minispiele für Kinder (kostenlos)

18h: Aperitif, angeboten vom Festkomitee und musikalisch umrahmt von der Banda Les Vasates

19 Uhr: Escargolade / Grillen

22h: nächtliche Fontänenshow mit anschließendem Feuerwerk

Samstag und Sonntag, von 10:30 bis 19:00 Uhr: kostenlose Hüpfburgen und Trampoline

Jahrmarkt, Imbissbude und Grillstände das ganze Wochenende über

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Sauternes Graves Landes Girondines