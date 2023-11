Trans’musicale: concert Mary Bach Salle des fêtes Noaillac, 18 novembre 2023, Noaillac.

Noaillac,Gironde

Née d’une famille d’artistes, Mary est une jeune auteure-compositrice-interprète de chansons françaises poétiques, souvent engagées, parfois plus intimes et aux musicalités actuelles, portées par sa voix grave, un peu suave qui suspend l’émotion. Ses textes ciselés semblent le reflet d’une jeunesse en quête de sens. Ses influences sont éclectiques, de Barbara à Damien Saez, en passant par Boris Vian. Elle sort ses premiers clips en plein confinement début 2021, qui connaissent, de par les sujets ancrés dans l’actualité qu’elle aborde, un vif succès public et médiatique.

Cela lui permet d’être choisie en 2022 pour faire les premières parties d’Agnès Jaoui, de Tim Dup, des Goguette en trio et de Gauvain Sers. Son premier Ep est sélectionné pour la finale Prix Moustaki en 2022 et la Médaille d’Or de la chanson 2023. Venez à la rencontre de Mary, jeune artiste girondine !.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 23:00:00. EUR.

Salle des fêtes le bourg

Noaillac 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Born into a family of artists, Mary is a young singer-songwriter whose poetic French songs, often committed, sometimes more intimate and with a contemporary musicality, are carried by her deep, suave voice that suspends emotion. Her chiseled lyrics seem to reflect a youth in search of meaning. Her influences are eclectic, from Barbara to Damien Saez, via Boris Vian. In early 2021, she released her first music videos, which, thanks to the topical subjects she tackles, met with great public and media success.

This led to her being chosen in 2022 to support Agnès Jaoui, Tim Dup, Les Goguette en trio and Gauvain Sers. Her first Ep was shortlisted for the Prix Moustaki final in 2022 and the Médaille d?Or de la chanson in 2023. Come and meet Mary, a young artist from Gironde!

Nacida en el seno de una familia de artistas, Mary es una joven cantautora cuyas poéticas canciones francesas, a menudo políticamente comprometidas, a veces más intimistas, con un toque musical contemporáneo, se dejan llevar por su voz profunda y suave que suspende la emoción. Sus letras cinceladas parecen reflejar una juventud en busca de sentido. Sus influencias son eclécticas: de Barbara a Damien Saez, pasando por Boris Vian. A principios de 2021 estrenó sus primeros videoclips en reclusión, y sus temas de actualidad tuvieron un gran éxito entre el público y los medios de comunicación.

En 2022 es elegida como telonera de Agnès Jaoui, Tim Dup, Les Goguette en trío y Gauvain Sers. Su primer ep fue preseleccionado para el Prix Moustaki en 2022 y la Médaille d’Or de la chanson en 2023. Venga a conocer a Mary, una joven artista de Gironda

Mary, die aus einer Künstlerfamilie stammt, ist eine junge Autorin, Komponistin und Interpretin poetischer französischer Chansons, die oft engagiert, manchmal aber auch intimer sind und eine aktuelle Musikalität aufweisen, die von ihrer tiefen, etwas süßen Stimme getragen wird, die die Emotionen aufhält. Ihre ziselierten Texte scheinen das Spiegelbild einer Jugend auf der Suche nach Sinn zu sein. Ihre Einflüsse sind eklektisch und reichen von Barbara über Boris Vian bis hin zu Damien Saez. Anfang 2021 veröffentlichte sie ihre ersten Musikvideos, die aufgrund der aktuellen Themen, die sie behandelte, ein großer Erfolg in der Öffentlichkeit und in den Medien wurden.

Dadurch wurde sie 2022 als Vorgruppe von Agnès Jaoui, Tim Dup, Les Goguette en trio und Gauvain Sers ausgewählt. Ihre erste Ep wurde 2022 für das Finale des Prix Moustaki und 2023 für die Médaille d’Or de la Chanson ausgewählt. Lernen Sie Mary, eine junge Künstlerin aus Gironde, kennen!

Mise à jour le 2023-11-09 par OT de l’Entre-deux-Mers