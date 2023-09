Duo Bensimhon Salle des fêtes Nibelle, 3 décembre 2023, Nibelle.

Duo Bensimhon Dimanche 3 décembre, 16h00 Salle des fêtes Gratuit

4 mains sur un piano

Accueillant régulièrement des concerts thématiques tels que « Dance Around », « Dance on the Piano », « The Influence of Folk Music », « American Music » ou encore « Czech ». Le Duo Bensimhon est un duo de choc qui ne manquera pas de marquer les esprits par leur authenticité !

Duo spécialiste des compositions originales et des transcriptions à quatre mains ou à deux pianos. Ce Duo, joue de tout ! De Mozart à Stravinsky, en passant par les grands romantiques Brahms, Dvorak et Rachma Ninov.

Ces deux artistes ont également un goût prononcé pour la musique américaine tel que Gershwin.

Salle des fêtes NIBELLE Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T16:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:00:00+01:00

2023-12-03T16:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:00:00+01:00

musique piano

Orchestre Symphonique du Loiret