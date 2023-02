Bal anniversaire des Genoux salle des fêtes, Neuvy-Saint-Sépulchre (36)

Bal anniversaire des Genoux salle des fêtes, Neuvy-Saint-Sépulchre (36), 25 novembre 2023, . Bal anniversaire des Genoux Samedi 25 novembre, 18h00 salle des fêtes, Neuvy-Saint-Sépulchre (36)

nc

avec Les Genoux salle des fêtes, Neuvy-Saint-Sépulchre (36) Rue Circulaire salle des fêtes, 36230 Neuvy-Saint-Sépulchre, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41054 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] En 2023, Les Genoux fêtent leurs…20 ans! le 25 novembre 2023 à la salle des fêtes de Neuvy Saint Sépulchre (36) avec plein de groupes de copains… buvette et restauration sur place Plus d’infos à venir source : événement Bal anniversaire des Genoux publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T18:00:00+01:00

2023-11-26T02:00:00+01:00

Détails Autres Lieu salle des fêtes, Neuvy-Saint-Sépulchre (36) Adresse Rue Circulaire salle des fêtes, 36230 Neuvy-Saint-Sépulchre, France Age maximum 110 lieuville salle des fêtes, Neuvy-Saint-Sépulchre (36)

salle des fêtes, Neuvy-Saint-Sépulchre (36) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//