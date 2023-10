Forum « Bien Vieillir » à la Maison Salle des fêtes, Neuville aux Bois Neuville-aux-Bois, 9 novembre 2023, Neuville-aux-Bois.

Forum « Bien Vieillir » à la Maison Jeudi 9 novembre, 10h00 Salle des fêtes, Neuville aux Bois Entrée gratuite

La Mairie de Neuville-aux-Bois organise la première édition de son Forum « Bien Vieillir » à la Maison le :

Jeudi 9 novembre 2023 (de 10h à 16h) à la salle des Fêtes de Neuville-aux-Bois

L’ensemble des services d’aides à domicile, des services d’aides du département ainsi que tous les organismes du territoire et les associations neuvilloises concernées seront au rendez-vous !

L’entrée est gratuite !

Plus de renseignements : 02 38 75 57 98 ou par mail à sociale@ville-neuvilleauxbois.fr

Salle des fêtes, Neuville aux Bois Rue de la Pichardière, Neuville Aux Bois Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-neuvilleauxbois.fr/la-premiere-edition-du-forum-bien-vieillir-a-la-maison/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 75 57 98 »}, {« type »: « email », « value »: « sociale@ville-neuvilleauxbois.fr »}] [{« link »: « mailto:sociale@ville-neuvilleauxbois.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T10:00:00+01:00 – 2023-11-09T16:00:00+01:00

2023-11-09T10:00:00+01:00 – 2023-11-09T16:00:00+01:00

Forum seniors

Communication Mairie de Neuville-aux-Bois