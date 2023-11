Spectacle de Noël de Neuillé-le-Lierre Salle des Fêtes Neuillé-le-Lierre, 10 décembre 2023, Neuillé-le-Lierre.

Neuillé-le-Lierre,Indre-et-Loire

Spectacle de Noël de Neuillé-le-Lierre

Dimanche 10 décembre – à partir de 14h, Salle des Fêtes

Pêche à la ligne, Spectacle « La Belle et la Bête » par la compagnie Il était une Fable, Visite du Père-Noël, goûter et DJ.

Dimanche 2023-12-10 14:00:00 fin : 2023-12-10 . EUR.

Salle des Fêtes

Neuillé-le-Lierre 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Neuillé-le-Lierre Christmas Show

Sunday, December 10 – from 2pm, Salle des Fêtes

Angling, « Beauty and the Beast » show by the Il était une Fable company, Santa Claus visit, snack and DJ

Espectáculo de Navidad de Neuillé-le-Lierre

Domingo 10 de diciembre – a partir de las 14:00 h, Salle des Fêtes

Pesca con caña, espectáculo « La Belle et la Bête » de la compañía Il était une Fable, visita de Papá Noel, merienda y DJ

Weihnachtsspektakel in Neuillé-le-Lierre

Sonntag, 10. Dezember – ab 14 Uhr, Salle des Fêtes

Angeln, Theaterstück « Die Schöne und das Biest » von der Theatergruppe Il était une Fable, Besuch des Weihnachtsmannes, Imbiss und DJ

Mise à jour le 2023-11-20 par OFFICE AMBOISE