Marché de Noël à Neuillay Salle des fêtes Neuillay-les-Bois, 17 décembre 2023, Neuillay-les-Bois.

Neuillay-les-Bois,Indre

Le comité des fêtes propose son marché de Noël avec de nombreux commerçants de bouche et des animations musicales..

Dimanche 2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 17:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire



The festival committee proposes its Christmas market with many food traders and musical animations.

El comité del festival propone su mercado navideño con numerosos comerciantes de alimentos y entretenimiento musical.

Der Festausschuss bietet seinen Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Feinkosthändlern und musikalischen Darbietungen an.

Mise à jour le 2023-11-21 par Destination Brenne