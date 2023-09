Trois marches Salle des fêtes Négrondes, 17 octobre 2023, Négrondes.

Négrondes,Dordogne

Cette représentation participative de sensibilisation se compose d’une série de saynètes qui reprennent des scènes de vie entre les aidants et les aidés. Le public est invité à participer à la représentation, à débattre et échanger sur les attitudes des personnages.

2023-10-17 fin : 2023-10-17 . .

Salle des fêtes

Négrondes 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This participative awareness-raising show features a series of sketches depicting scenes from the lives of caregivers and those being cared for. The audience is invited to take part in the performance, to debate and discuss the attitudes of the characters

Este espectáculo participativo de sensibilización se compone de una serie de sketches que representan escenas de la vida de los cuidadores y de las personas a las que cuidan. Se invita al público a participar en la representación y a debatir y discutir las actitudes de los personajes

Diese partizipative Aufführung zur Sensibilisierung besteht aus einer Reihe von Sketchen, die Szenen aus dem Leben zwischen Pflegenden und Gepflegten aufgreifen. Das Publikum ist eingeladen, an der Aufführung teilzunehmen, zu diskutieren und sich über die Haltungen der Figuren auszutauschen

Mise à jour le 2023-09-13 par Isle-Auvézère