Soirée Woodstock. Samedi 25 novembre, 19h30 Salle des fêtes Néfiach

Repas musical Années 60/70, au menu :

mise en bouche

Méli mélo : salade d’escalibade accompagnée de son jambon et anchois.

Calamar farci à l’américaine, chevauché de ses gambas.

Assiette d’assortiment de fromages.

Voyage gourmand entre Paris et Brest.

Pain et eau.

(apéritif et vin non compris).

Soirée animée par BLACK-MOON, année 60/70

PRIX 25.00 €

Information : 07.83.53.00.09

Salle des fêtes Néfiach 66170 néfiach Néfiach 66170 Pyrénées-Orientales Occitanie 07.83.53.00.09 https://www.festinef.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100091395361841

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T19:30:00+01:00 – 2023-11-25T23:59:00+01:00

repas musical woodstock