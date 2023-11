Concours de belote Salle des fêtes Néfiach, 10 novembre 2023, Néfiach.

Concours de belote Vendredi 10 novembre, 19h00 Salle des fêtes

Grand concours de belote – le 10 novembre, Salle des fêtes de Néfiach

A gagner Jambons, Filets garnis, volailles, vins ….

Inscription à partir de 19h00 début du tournois à partir de 20h00 ou sur le site https://festinef.fr .

Boisson et restauration sur place ( bière pression, soft, frites tenders, hot-dogs).

Accès adapté aux personnes à mobilité réduite.

Tarif : 16.00 € par doublette (8€ / personne).

Réservation conseillée.

Salle des fêtes 66170 néfiach Néfiach 66170 Pyrénées-Orientales Occitanie 07.83.53.00.09 https://www.festinef.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100091395361841 [{« type »: « phone », « value »: « 07.83.53.00.09 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.festinef.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@festinef.fr »}] [{« link »: « https://festinef.fr »}] Salle des fêtes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T19:00:00+01:00 – 2023-11-10T23:59:00+01:00

2023-11-10T19:00:00+01:00 – 2023-11-10T23:59:00+01:00

concours belote