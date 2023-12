Concours de belote Salle des Fêtes Nanthiat Catégories d’Évènement: Dordogne

NANTHIAT Concours de belote Salle des Fêtes Nanthiat, 6 janvier 2024, Nanthiat. Nanthiat Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 20:30:00

fin : 2024-01-06 00:00:00 3 parties de 12 tours

1 lot a chaque participant – prix féminin

buvette bourriches crêpes chaudes.

Salle des Fêtes

Nanthiat 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

