Concours de belote Salle des Fêtes Nanthiat Catégories d’Évènement: Dordogne

NANTHIAT Concours de belote Salle des Fêtes Nanthiat, 4 novembre 2023, Nanthiat. Nanthiat,Dordogne 3 parties de 12 tours.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 00:00:00. EUR.

Salle des Fêtes

Nanthiat 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



3 games of 12 rounds 3 partidas de 12 rondas 3 Spiele zu je 12 Runden Mise à jour le 2023-09-29 par Isle-Auvézère Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, NANTHIAT Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse Salle des Fêtes Ville Nanthiat Departement Dordogne Lieu Ville Salle des Fêtes Nanthiat latitude longitude 45.40828;0.98508

Salle des Fêtes Nanthiat Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nanthiat/