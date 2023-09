Cabaret Nell Salle des Fêtes Nancray-sur-Rimarde Catégories d’Évènement: Loiret

Nancray-sur-Rimarde Cabaret Nell Salle des Fêtes Nancray-sur-Rimarde, 14 octobre 2023, Nancray-sur-Rimarde. Cabaret Nell Samedi 14 octobre, 20h30 Salle des Fêtes 35€ repas inclus Dans le cadre d’Octobre Rose, Nell propose une soirée cabaret interactif au cours d’un repas pendant lequel elle chantera les années 80. Salle des Fêtes Nancray-sur-Rimarde, rue de la Poste Nancray-sur-Rimarde 45340 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0628338768 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Loiret, Nancray-sur-Rimarde Lieu Salle des Fêtes Adresse Nancray-sur-Rimarde, rue de la Poste Ville Nancray-sur-Rimarde

