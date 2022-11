Marché de Noël Salle des Fêtes Nalliers Catégories d’évènement: Nalliers

Marché de Noël Dimanche 11 décembre, 09h00 Salle des Fêtes

Entrée libre

Marché Noël – Vente huitres – Buvette, Crêpes, vin chaud – restauration sur place Salle des Fêtes 5 rue des ecoles – 86310 Nalliers Nalliers 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine Marché Noël avec exposants : Miel, fromages, broderies, savons, bijoux, créations en tissus, décorations de Noël…

Vente d’huitres

Buvette, crêpes , vin chaud …

Restauration sur place (menu 10 € hors vin)

organisé par l’APE Nalliers/La Bussière

