Vienne Collecte de sang Salle des fêtes Naintré, 10 novembre 2023, Naintré. Collecte de sang Vendredi 10 novembre, 15h00 Salle des fêtes Sur rendez-vous muni de votre carte d’identité Donnez votre sang 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France pour pouvoir subvenir aux besoins des malades, ce n’est malheureusement pas le cas en ce moment.

Il faut garantir la réussite de chacune de nos collectes, nous comptons sur vous pour vous inscrire à notre prochaine collecte de sang à NAINTRÉ en suivant ce lien : cliquez ici

ou par téléphone au 05 49 61 57 51 si vous n’avez pas internet.

Pas besoin d'être à jeun, collation sur place, à la salle des fêtes Robert Sauvion de Naintré. Salle des fêtes Place Gérard Philipe 86530 NAINTRÉ Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549615751

2023-11-10T15:00:00+01:00 – 2023-11-10T19:00:00+01:00

