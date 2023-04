Grand destockage Salle des fêtes Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

Vienne

Grand destockage Salle des fêtes, 15 avril 2023, Naintré. Grand destockage Samedi 15 avril, 10h00, 14h00 Salle des fêtes Ouvert à tous Vente de produits neufs et d’occasion, vêtements (adultes, enfants, bébés), chaussures, vaisselle… Salle des fêtes Place Gérard Philipe 86530 NAINTRÉ Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « spfnaintre@sfr.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0671520096 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T10:00:00+02:00 – 2023-04-15T12:00:00+02:00

2023-04-15T14:00:00+02:00 – 2023-04-15T17:00:00+02:00 destockage secours populaire

Détails Catégories d’Évènement: Naintré, Vienne Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Place Gérard Philipe 86530 NAINTRÉ Ville Naintré Departement Vienne Lieu Ville Salle des fêtes Naintré

Salle des fêtes Naintré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naintre/

Grand destockage Salle des fêtes 2023-04-15 was last modified: by Grand destockage Salle des fêtes Salle des fêtes 15 avril 2023 Naintré Salle des fêtes Naintré

Naintré Vienne