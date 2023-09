Visite commentée du cœur de bourg et de l’église Salle des fêtes Nadaillac Catégories d’Évènement: Dordogne

Nadaillac Visite commentée du cœur de bourg et de l’église Salle des fêtes Nadaillac, 16 septembre 2023, Nadaillac. Visite commentée du cœur de bourg et de l’église 16 et 17 septembre Salle des fêtes Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous à 14h30, parking de la salle des fêtes, pour une visite guidée et commentée du cœur de bourg (riche de petit patrimoine) et de l’église. Salle des fêtes 24590 Nadaillac Nadaillac 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00
2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00
Détails
Catégories d'Évènement: Dordogne, Nadaillac
Lieu Salle des fêtes
Adresse 24590 Nadaillac
Ville Nadaillac
Departement Dordogne
latitude longitude 45.03872;1.39725

