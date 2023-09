VIDE ARMOIRE salle des fêtes Moyenmoutier, 15 octobre 2023, Moyenmoutier.

Moyenmoutier,Vosges

Vide-armoire de l’association « les papillotes » (jouets, livres, produits de puériculture et vêtement).. Tout public

Dimanche 2023-10-15 09:00:00 fin : 2023-10-15 17:00:00. 0 EUR.

salle des fêtes

Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est



Void-armoire by the association « les papillotes » (toys, books, childcare products and clothing).

Venta de garaje organizada por la asociación « les papillotes » (juguetes, libros, productos de puericultura y ropa).

Vide-armoire des Vereins « les papillotes » (Spielzeug, Bücher, Kinderpflegeprodukte und Kleidung).

Mise à jour le 2023-09-27 par OT SAINT DIE DES VOSGES