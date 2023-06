Zoom Métiers Service à la personne salle des fêtes Moutiers-les-Mauxfaits Moutiers-les-Mauxfaits Catégories d’Évènement: Moutiers-les-Mauxfaits

Vendée Zoom Métiers Service à la personne salle des fêtes Moutiers-les-Mauxfaits, 29 juin 2023, Moutiers-les-Mauxfaits. Zoom Métiers Service à la personne Jeudi 29 juin, 14h00 salle des fêtes Zoom sur les métiers du service à la personne :

Découverte des métiers via le geste, des mises en situation, des casques de réalité virtuelle…

Venez échanger avec des professionnels et un organisme de formation. salle des fêtes Moutiers les Mauxfaits Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-29T14:00:00+02:00 – 2023-06-29T18:00:00+02:00

2023-06-29T14:00:00+02:00 – 2023-06-29T18:00:00+02:00 emploi service à la personne Détails Catégories d’Évènement: Moutiers-les-Mauxfaits, Vendée Autres Lieu salle des fêtes Adresse Moutiers les Mauxfaits Ville Moutiers-les-Mauxfaits Departement Vendée Age min 14 Age max 64 Lieu Ville salle des fêtes Moutiers-les-Mauxfaits

salle des fêtes Moutiers-les-Mauxfaits Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moutiers-les-mauxfaits/

Zoom Métiers Service à la personne salle des fêtes Moutiers-les-Mauxfaits 2023-06-29 was last modified: by Zoom Métiers Service à la personne salle des fêtes Moutiers-les-Mauxfaits salle des fêtes Moutiers-les-Mauxfaits 29 juin 2023