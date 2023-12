Réveillon dansant de la saint sylvestre – Mouth’Anim Salle des fêtes Mouthe Catégories d’Évènement: Doubs

Mouthe Réveillon dansant de la saint sylvestre – Mouth’Anim Salle des fêtes Mouthe, 31 décembre 2023, Mouthe. Mouthe Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2024-01-01 06:00:00 . Venez réveiller à Mouthe !

Thème cocktail, accessoires conseillés, ambiance garatie avec le DJ Guy.

Laissez vous surprendre par la nouvelle formule :

Show culinaire avec Chef Meunier

Buffet à volonté et soupe à l’oignon au petit matin.

Sur réservation !! EUR.

Salle des fêtes

Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Mouthe Autres Code postal 25240 Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Mouthe Departement Doubs Lieu Ville Salle des fêtes Mouthe Latitude 46.7067605 Longitude 6.1877169 latitude longitude 46.7067605;6.1877169

Salle des fêtes Mouthe Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mouthe/