Le Port Fête Escale : Seniors, une journée pour vous ! Salle des fêtes – Mouliets et Villemartin Le Port, 7 juin 2023, Le Port. Fête Escale : Seniors, une journée pour vous ! Mercredi 7 juin, 10h00 Salle des fêtes – Mouliets et Villemartin Cet évènement à destination des seniors, de leur entourage et des professionnels est l’occasion de rencontrer les partenaires, découvrir des services, trouver de l’information mais aussi de passer un moment festif et convivial avec des jeux, des rencontres avec des enfants et un spectacle. Une « Escale Entr’Aidants » permettra également aux aidants de se retrouver et d’échanger entourés de professionnels sur le répit. Salle des fêtes – Mouliets et Villemartin 55 route de Piquessegue, 33350 Le Port Le Port 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

